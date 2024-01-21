حميد الشاعري في حفل جماهيري كامل العدد.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الكابو حميد الشاعري، حفلاته للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد نجاح حفله الأول الأسبوع الماضي بحضور جماهيري كثيف، ليكمل هذا الأسبوع سلسلة حفلات 2024 بحفل جديد في الزمالك وسط حضور جماهيري كامل العدد.

وبدأ حميد الشاعري منذ مطلع 2024، حالة من النشاط الفني المكثف، بعدد من الحفلات الناجحة والجماهيرية داخل مصر بداية من حفل رأس السنة يوم ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وذلك بعد النجاح الذي حققه في حفلته الأخيرة بالسعودية بمهرجان الموسيقى العالمي "ساوند ستورم"، والذي قام خلالها بتقديم ريميكس لأغنية "عوده" مع الدي جي العالمي علي فتح الله، و مشاركته قبلها في مهرجان الموسيقى العالمي "اكس بي ميوزك فيوتشر" في ندوة موسيقية عن كيفية صناعة الأغنية العابرة للزمن.

و افتتح حميد الشاعري، الحفل بأغنية "قشر البندق" و لاقت تفاعل كبير مع الجمهور، و غنى "عيني، نسمة صبا، وين أيامك وين، عايش بيك، جلجلي" و مجموعه من أغنياته.