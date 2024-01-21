بالفيديو: توقعات ليلى عبداللطيف تثير قلق الفاشينيستا دانة الطويرش

دخلت الشهيرة ليلى عبداللطيف، التي اكتسبت شهرة واسعة في العالم العربي بسبب توقعاتها الدقيقة للأحداث، في صراع مع الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش، التي ظهرت قلقة من تلك التوقعات.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، تحدثت الطويرش، التي لديها متابعة ضخمة على منصات التواصل الاجتماعي، عن ليلى عبداللطيف قائلة: “الله يفكنا من ليلى عبداللطيف ومعلوماتها وأخبارها”.

وأعربت الطويرش عن استيائها من توقعات “ليلى عبداللطيف” في مقطع فيديو آخر، قائلة: “حشرات تسونامي وطائرات تسقط، الله يحمينا من الشر، عندما أرى تلك التوقعات، أشعر بالكآبة، لا أدري لماذا أشعر بالاكتئاب”.

وعبرت الطويرش، التي تتواجد خارج الكويت برفقة زوجها عبدالعزيز بن زيد، عن تعليقاتها على توقعات ليلى عبداللطيف قائلة: “يا ربي، رأيتم تلك التوقعات وسمعتم حديثها، المشكلة أن الكثير من كلامها صحيح”.

وأثارت مخاوف دانة الطويرش من توقعات ليلى عبداللطيف ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ينقسم الرأي بين فريق يشكك في تلك التوقعات ويعتبرها مجرد صدفة، وفريق آخر يؤكد أنها غالبًا ما تتحقق.

وعلقت الكاتبة الكويتية ليلى القحطاني على مخاوف دانة الطويرش قائلة: “لماذا تؤمنين بها وتتابعينها وتشعرين بالخوف بهذا الشكل؟”.

وغردت مِيما العنزي عبر منصة تويتر قائلة: “لا أحد يعلم الغيب إلا الله، لا ليلى ولا غيرها”.

وقدمت ليلى عبداللطيف مجموعة من التوقعات في ظهورها الأخير على قناة “إم بي سي مصر”، وتضمنت توقعات عن زيجات وطلاقات وعلاقات عاطفية في عالم الفن، بالإضافة إلى توقعات سياسية واقتصادية تشمل الانتخابات الأمريكية والجنيه المصري.

ومع ذلك، لم تذكر ليلى عبداللطيف اسم دانة الطويرش في توقعاتها الجديدة، ولم تشير إلى وقوع أي أحداث في حياتها.

ويؤكد جمهور ليلى عبداللطيف أن العديد من توقعاتها دقيقة، وآخرها توقعها لطلاق النجمين المصريين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.