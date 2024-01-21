ميرنا وليد - بيروت - نشر رئيس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل شيخ على صفحته الخاصة فيديو ظهر فيه الممثل والمؤلف البريطاني أنتوني هوبكنز يعزف بحضور تركي آل شيخ مقطوعة على بيانو كان يملكه العازف الشهير فلاديمير هورويتز. كما ظهر في الفيديو الممثل الأميركي كيفن كوستنر يستمع أيضاً الى العزف. وعلق تركي آل شيخ قائلاً: "ليلة لا تنسى ومتعة كبيرة الإستماع الى عزفك يا سيدي على بيانو العازف العظيم فلاديمير هورويتز". وأرفق التعليق بقلب أحمر. وكان لافتاً وجود لوحة الى جانب البيانو للمغني العالمي الفيس بريسلي.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - أنتوني هوبكينز يعزف بحضور تركي آل شيخ الذي وجّه له عبارات التقدير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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