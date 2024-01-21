غابت الملكات في أوروبا وحل مكانهن الملوك

ميرنا وليد - بيروت - بعد تخلي ملكة الدانمارك عن العرش وتسلم إبنها الأمير فريديريك ووفاة الملكة إليزابيث الثانية وتولي الملك تشارلز الثالث عرش بريطانيا أصبحت العروش الأوروبية يتولاها رجال. والملكات الحاليات هن على التوالي: كاميلا ملكة بريطانيا وليتيزيا ملكة اسبانيا وماتيلد ملكة بلجيكا وماكسيما ملكة هولندا وسيلفيا ملكة السويد هن زوجات الملوك ولا يتولين مهام الحكم. والملوك الأوروبيون هم على التوالي الملك فيليب على عرش بلجيكا والملك فريديريك على عرش الدانمارك والملك فيليبي على عرش اسبانيا والملك غوستاف على عرش السويد والملك هانز ادم على عرش ليشنشتاين والملك هنري على عرش لوكسمبورغ والأمير البير عالى عرش موناكو والملك هارالد على عرش النروج والملك ويليم الكسندر على عرش هولندا والملك تشارلز الثالث على عرش بريطانيا.

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