بالصور - كارمن بصيبص تخوض تجربة التقديم للمرة الأولى وهذا ما تمنّته قبل الحفل

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة كارمن بصيبص في حفل Joy Awards حيث شاركت المقدم اللبناني وسام بريدي في تقديم الحفل وهي التجربة الأولى لها في مجال التقديم فبدت جميلة، أنيقة، واثقة من نفسها وتتقن مخارج الحروف.

وقبل دخولها الى الحفل كانت كارمن ترتدي فستاناً باللون الأحمر وردت على أسئلة الصحافيين قائلة: "أتمنى أن أنال إعجابكم". وحين بدأ الحفل تألقت بفستان فضي من أوسكار دي لارنتا والمجوهرات من Bulgari. يذكر أن كارمن بصيبص تلعب دور البطولة مع الممثل باسل خياط في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "نظرة حب" الى جانب مجموعة من الممثلين.