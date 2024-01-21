ميرنا وليد - بيروت - نشرت البلوغر السودانية تسابيح دياب صورها في مسابقة ملكة جمال العالم على حسابها الخاص فتفاعل معها المتابعون وتمنوا لها النجاح. وكشفت تسابيح إنها وصلت بعد تحضيرات استمرت حوالي ثمانية أشهر وهي تتمنى أن تمثل بلدها السودان بأفضل ما يمكن لا سيما أنها أول فتاة سودانية تصل الى التصفيات النهائية.

وعن تجربتها في المسابقة العالمية كشفت أنها تجربة جيدة ولقتنها دروساً عديدة والصعوبات التي واجهتها ساهمت في تنمية قدرتها على المواجهة. وأكدت أن وصولها الى مرحلة النهائيات هو إنجاز عظيم، وهي فخورة لأنها تمثل نساء السودان ولم تتردد بالكشف عن ما يجري في بلادها وتمنت الخير لبلدها.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور - ملكة جمال السودان تصل الى النهائيات للمرة الأولى وجاذبيتها لافتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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