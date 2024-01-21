طرح ديو سعد لمجرد ويسرا محنوش "عندي فكرة".. غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد كل من الفنان سعد لمجرد والفنان يسرا محنوش لطرح ديو “عندي فكرة”، غدًا، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وكامل المنصات الموسيقية.

موعد طرح أغنية عندي فكرة يسرا محنوش وسعد لمجرد

كان قد نشرت يسرا محنوش على البرومو الخاص بالأغنية، وعلقت عليه قائلة:" قريبا مفاجأة من الحان الموسيقار طلال ، ومع صديقي الفنان سعد المجرد".

وعلى ما يبدو أن هنالك تحضيرات ضخمة من قبل فريق عملها لطرح العديد من الأعمال الفنية بالفترة المقبلة التي تمت ضمن ورشات عمل فنية كبرى بين عدة مدن عربية وهذا ما سيعلن عنه لاحقا.

كان قد طرح سعد أغنية نور الصباح والتي سجلت أكثر من 6 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "

حاله مش معتاد جمالها واخده full mark في دلالها صدفه نسبة احتمالها واحده من بين كل الف بصه عالاحساس بِطلّه شوفتها سميت ما شاء الله توهت والارزاق على الله خاطفه قلبي مني خطف زي نور الصبح نورها هي شمس وده اختصارها أنا متابع مسارها دي اللي تتاقل بماس جمالها زاد وغطى بان ده كله فعيني حتى ماليا عيني في كل حته مهما قابل قلبي ناس فوق في السما قلبي طاير مش هنا سابني راح ووصلها خدِتو هيا فوق في السما قلبي طاير مش هنا سابني راح ووصلها خدِتو هيا قلبي لما دق بابها عاش في جنة الدنيا سابها فرحة مش معمول حسابها صعب تتقارن بحد قالبة حال قلبي في وجودها من جمال رقة ردودها حالة مش معتاد وجودها دي اللي عاشلها عاش بجد زي نور الصبح نورها هي شمس وده اختصارها أنا متابع مسارها دي اللي تتاقل بماس جمالها زاد وغطى بان ده كله فعيني حتى ماليا عيني في كل حته مهما قابل قلبي ناس فوق في السما قلبي طاير مش هنا سابني راح ووصلها خدِتو هيا فوق في السما قلبي طاير مش هنا سابني راح ووصلها خدِتو هيا

