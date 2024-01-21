حمزة نمرة| أسعار تذاكر حفل مدينة الشيخ زايد

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفنان حمزة نمرة جمهوره، في حفل شتوي جديد بالقاهرة، وذلك ضمن سلسلة الحفلات المقامة على عدد من المسارح وتضم عدد كبير من نجوم الغناء.

موعد حفل حمزة نمرة في مدينة الشيخ زايد

من المقرر أن يقام الحفل 9 فبراير المقبل، داخل أحد المنتزهات الكبرى بمدينة الشيخ زايد، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

قُسمت التذاكر إلى 3 فئات

الأولى بقيمة 410 جنيه، والثانية بـ 610 جنيه، والثالثة بـ 1010 جنيه.

أغاني ألبوم حمزة نمرة “رايق”:

تضمن أحدث ألبومات حمزة نمرة “رايق”، الذي حصد ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، 13 أغنية من بينهم “مرايات، مش سليم، غروب، شيخ العرب، عالم كدابة، ياسفينة، رياح الحياة، أنا الطيب، لعله خير”.

أعلن حمزة نمرة عن تفاصيل ألبومه الجديد “يا رايق” ليكون عنوانًا للمضامين الاجتماعية المختلفة التي يحملها الألبوم لمستمعيه، كما كتب حمزة على حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويرت”، قائلًا:"رايق قليل أوي اللي عرف يوصل للحالة دي.

وتابع: “كل حاجة حوالينا بقت بتزود القلق.. تفتح موبايلك وتقلب في صور الناس وأخبارهم تحس إنك في سباق وكله سابقك و متأخر وفايتك كتير أوي.. لازم تجري عشان يا دوب تحصلهم”.

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لحمزة نمرة من خلال ألبوم “نمرة لاونج”، الذي طرحه خلال ديسمبر 2022، الذي أعاد فيه تقديم أبرز أغانيه في مشواره الفنية، بتوزيع موسيقي جديد قدمه محمد علي، على طريقة التخت الشرقي، زاد عليها صورة بصرية ممتعة بطريقة "أنيميشن"، والتي جاء فيها لقطات مؤثرة من حقبة الثلاثينيات في مصر بدءًا من شكل الفرقة الموسيقية ذات البدل البيضاء والـ"بيبيون"، مع التركيز على إبراز المعالم المصرية في ذلك الوقت، مثل: ميناء قناة السويس، قهوة جروبي الشهيرة.

عدد أغاني الألبوم وموسيقى التخت الشرقي على أصولها:

ضم الألبوم 8 أغاني وكليبات مصورة بالـ"أنيميشن"، وهب "فاضي شوية، داري ياقلبي، طعم البعاد، استعيذوا، بلدي، فيه ناس، القصة، معلش"

تفاصيل ما وراء "نمرة لاونج":

قصد حمزة نمرة تلك الخطوة المهمة في تاريخة، لإعادة أحياء فكرة الألبوم الموسيقي في الأذهان، والحنين إلى الاستماع للتخت الشرقي الأصيل وسط التطورات التكنولوجيا السريعة في المجال الغنائي والموسيقى التي أخفت بعض الشيء الأصول العربية للموسيقى.

أعاد حمزة التوزيع الموسيقي لأشهر أغانيه "داري يا قلبي، فاضي شوية، فيه ناس"، ليأخذ نجاحها لمكان موسيقي بعيد يسافر بها المستمع لرحلة جديدة لأغنية سبق طرحها، وتكون الموسيقى الشرقية هي البطل الأساسي للأغنية بعيدًا عن المطرب.