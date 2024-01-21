شقيق عادل إمام يفجر مفاجأة بشأن إعتزال الزعيم

نفى المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، ما تردد عن اعتزال الأخير، مؤكداً أنه بصحة جيدة، ويقضي وقته مع أحفاده.

وقال عصام إمام، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، إنه “متفاجئ مما قاله شقيقه رامي، وأن عادل إمام لم يعتزل، وأنه يتمتع بصحة جيدة، ويقضي وقته مع أحفاده، ويقرأ ويمارس هواياته”.

وكانت حالة من الجدل قد أثيرت خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء عن اعتزال عادل إمام، بعد رحلة عطاء امتدت لأكثر من 60 عاماً.

وجاء ذلك بعد لقاء رامي إمام، مع الإعلامية ريا أبي راشد، على هامش حفل “جوي أووردز 2024″، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، السبت.

ورد رامي إمام، على سؤال متعلق بالحالة الصحية لشقيقه، مؤكداً أنه بحالة صحية جيدة، لكنه قرر التفرغ للحياة الأسرية وقضاء كل وقته مع الأحفاد.

واعتبر البعض أن ذلك يُعد إعلان اعتزال “الزعيم”، وهو ما نفاه المنتج عصام إمام.

يذكر أن عادل إمام حصل على جائزة “جوي أووردز 2024″، لأفضل ممثل عن دوره في فيلم “الواد وأبوه”.

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