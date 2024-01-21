ظهرت إحدى معجبات الفنان رابح صقر، وهي تلتقط صورة معه.

قالت الفتاة لـ صقر: “أنا محظوظة إني شفتك، وعارفة إنك عارف إني كاتبة اسمك على ركبتي.” ليضج المكان بالضحك بعد قولها.

وأحيا رابح صقر أمس حفلًا ضمن حفلات موسم الرياض على مسرح «محمد عبده أرينا»، وقدم مجموعة من أجمل أغانيه، كما غنى الأغاني الوطنية، ليتفاعل الجمهور معه بحماس شديد.

كانت هذه تفاصيل خبر معجبة لـ رابح صقر: أنا كاتبة اسمك بركبتي.. شاهد ردة فعل الفنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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