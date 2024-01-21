مصطفى شوقي روائيا وعنتر هلال "شاعر تشكيلي" في معرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تشهد الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر افتتاحه الأربعاء المقبل 24 يناير، طرح أعمال أدبية للمطرب مصطفى شوقي، والشاعر الغنائي عنتر هلال.

المطرب مصطفى شوقي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "بدأت كتابة (الشيخ يعقوب)، باعتباره عمل درامي من 10 حلقات، قبل ان تشجعني دار النشر على تحويله إلى نص أدبي".

وتابع: " قبل خوض المغامرة ، أجريت بحوث عديدة، عن رائد فن الكتابة الساخرة والكاريكاتير وأيضا المسرح يعقوب صنوع، وهي تجربة شيقة ثرية للغاية".

الشاعر عنتر هلال، من جهته، قال لـ"الخليج 365"،: "قصائد (الدفتر الأحمر)، هي عودة لعشقي لأصلي، وهو كتابة الشعر والفن التشكيلي، ولهذا يجمع الديوان بين القصيدة واللوحات الفنية، وهو الأول لي ضمن سلسلة دفاتر قادمة".

يذكر أن الشاعر عنتر هلال، أجرى مؤخرا جراحة في القلب، إثر معاناته من ضيق شرايين القلب.

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