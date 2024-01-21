تكريم خاص لـ"تحت الوصاية" من joy awards.. ومنى زكي: بحبك يا حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد حفل توزيع جوائز joy awards في نسخته الرابعة تكريما خاصا لفريق مسلسل "تحت الوصاية" الذي عُرض في رمضان 2023، وحقق نجاحا كبيرا.

وصعد على مسرح بكر الشدي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، صنّاع المسلسل، وبينهم المخرج محمد شاكر خضير، الكاتب خالد دياب والسيناريست شيرين دياب والنجمة منى زكي، والتي قالت في كلمتها "متأثرة من بداية اليوم بتكريم أستاذ عادل إمام، وبشكر فريق العمل لولاهم مكانش هيكون فيه عمل قوي، بداية من الموضوع لكل حاجة في العمل".

وعبر المخرج محمد شاكر خضير عن سعادته بالتكريم ووجه الشكر لكل الفريق وبينهم الكاتب خالد دياب والكاتبة شيرين دياب، والنجمة منى زكي.

ووجهت شيرين دياب الشكر لشقيقها المخرج محمد دياب، قائلة إن أي مشروع في الدنيا قدمته أو سوف تقدمه سيعود الفضل فيه له، وهو ما أكد عليه شقيقها خالد الذي وجه الشكر لكل صناع العمل، ووصف الحفل بغير العادي، ووجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ.

وعادت منى للحديث أمام الميكروفون: "نسيت أشكر أهم حد في حياتي، بحبك يا حلمي لولا وجودك مكنتش هقدر أعمل أي حاجة في حياتي".

وشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى، تيم حسن، عمرو يوسف، وآسر ياسين، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، وليد توفيق.

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