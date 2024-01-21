ميسرة: أتمنى الزواج من وائل الدحدوح لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة ميسرة، أسباب أمنيتها الزواج من الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح، الذي يخضع للعلاج حاليا في قطر، وتعرض لمحن كثيرة بسبب الحرب على قطاع غزة.

ميسرة، في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل، ظهرت وهي تقول: "نفسي أتجوز وائل الدحدوح، ده راجل بمعنى الكلمة، قعدت أبص للراجل ده، أهله بيموتوا منه في القصف، وبيستعوضهم لربنا ويقول معلش كله فداء لفلسطين".

وتابعت: "أنا لو لقيت واحد زي ده مش هفكر في الفلوس، صعب تلاقي راجل زي ده".

الفنانة ميسرة تشارك في فيلم "الملكة"، الذي طرح مؤخرا في دور العرض، وتقوم ببطولته النجمة هالة صدقي، بمشاركة شيرين رضا، وباسم سمرة، وكريم عفيفي.

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