أحمد الفيشاوي ينشر صورة من كواليس فيلمه الجديد "بنقدر ظروفك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره ومتابعيه، صورة له من كواليس فيلمه الجديد "بنقدر ظروفك".

ونشر الفيشاوي الصور عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر الفيشاوي يحمل كلبا، برفقة مي سليم وهي ترتدي فستان زفاف، وعلق على الصور قائلا: "المتزوجين حديثا".

ويدور الفيلم حول مشكلات غلاء الأسعار وجشع التجار في إطار كوميدي رومانسي.

ويخوض بطولة الفيلم أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، إلى جانب يوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني.

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