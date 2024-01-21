بالصورة - تيم حسن بـ لوك جديد وهكذا وصف بلاده

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل الممثل تيم حسن صور على صفحته وعلق عليها قائلاً: "شامنا فرجة، مسلسل تاج رمضان 2024، عمر أبو سعدة، سامر البرقاوي، زياد الخطيب، صباح إخوان، بسام كوسا، تيم حسن".

وبيدو في الصورة تيم يضع قدمه على مقدمة سيارة قديمة الطراز ووراءه مبنى قديم وعريق في الشام. تدور أحداث العمل الجديد في فترة الخمسينات من القرن الماضي، وبشارك في التمثيل مجموعة من الممثلين منهم نورا رحال وفايا يونان. يذكر أن الممثل تيم حسن قد تخلى عن شاربيه الكبيرين اللذين ظهر فيهما في مسلسل "الزند" وعن لحيته وإحتفظ بشاربين عاديين وبتسريحة شعر تقليدية تتناسب مع متطلبات العمل.