الأمير هاري يستذكر والدته بمناسبة تكريمه كمساعد طيار في الجيش

ميرنا وليد - بيروت - خلال حفل Aviation Awards في بيفرلي هيلز قدم الممثل جون ترافولتا جائزة تكريمية للأمير هاري كونه مساعد طيار ومحارب في الجيش البريطاني فالقى كلمة بالمناسبة وإستذكر الأمير والدته الأميرة ديانا التي رحلت عام 1997 حين رقصت مع الممثل جون ترافولتا في البيت الأبيض خلال لقاء مع الرئيس الأميركي رونالد ريغان عام 1985.

يذكر أن الأمير هاري قد عانى من فقدان والدته في سن مبكر وإنعكس غيابها على صحته النفسية لفترة طويلة وها هو اليوم أبى إلا أن يذكرها بمناسبة تكريمه كمحارب ومساعد طيار.