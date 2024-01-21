دعوى بحق شيرين عبد الوهاب وهذه هي التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - تلقت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات في وزارة الداخلية بلاغًا من المنتج محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب بالتعدي عليه بالشتم والذم والتشهير بدون سبب خلال مؤتمر صحفي مصور نُشر على مواقع التواصل الإجتماعي لذا قررت جهات التحقيق إحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى محكمة جنح الشيخ زايد ورقم الدعوى 2070.

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب شاركت في حفل Joy Awards الذي تقيمه للسنة الرابعة هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية في الرياض في 20 كانون الثاني / يناير وغنت خلال الحفل.