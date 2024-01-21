«2800 جنيه» إجمالي إيرادات فيلم ليه تعيشها لوحدك أمس

ياسر رشاد - القاهرة - فيلم ليه تعيشها لوحدك، بطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، حصد أمس السبت مكاسب ضعيفة بالسينمات رغم مرور أكثر من أسبوعين على طرحه، حيث جمع أمس السبت 2869 جنيها في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

قصة وأبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك

قصة فيلم «ليه تعيشها لوحدك» بطولة خالد الصاوي وشريف منير، تدور أحداثها في إطار اجتماعي ودرامي، حول طبيب يحاول سادة صديقه الذي أصيب بالمرض الصامت “السرطان”، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والأزمات النفسية والتجارب العصيبة.

ويشارك في بطولة فيلم "ليه تعيشها لوحدك" مجموعة من النجوم، وأبرزهم:" من بطول خالد الصاوي، شريف منير، خالد عليش، سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية، وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري.

فيلم ليه تعيشها لوحدك

يذكر ان آخر أعمال الفان خالد الصاوي، مسلسل مذكرات زوج الذي عرض الوسم الرمضاني الماضي 2023، وحصد إشادات واسعة من الجمهور والنقاد .