وديع مراد يطرح "قمر الزمان " بجزئها الثاني بمشاركة ميشال أبو سليمان في هذا الموعد-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شوّق الفنان وديع مراد محبيه لـ أغنيته الجديدة التي يستعد لطرحها على طريقة الفيديو كليب على يوتيوب.



وشارك مراد مقطع فيديو مدته 30 ثانية في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي من كليب أغنيته "قمر الزمان" وظهر فيها يتحدث إلى الممثل اللبناني ميشال أبو سليمان الذي يشاركه تمثيلياً في الكليب وقد بدا وهو على كرسي متحرك وهو على شرفة إحدى الفيلات التي تتميز بإطلالة رائعة على الجبل، ليأتي وديع ويسأله ، بماذا أنت شارد، ويجيبه أبو سليمان أنا أفكر كم يتخذ الإنسان من قرارات خاطئة في حياته بسبب غروره ليرد عليه وديع مراد بأن المهم هو النهايات السعيدة.

وتعتبر أغنية قمر الزمان في جزئها الثاني استكمالاً للأغنية الضاربة "قمر الزمان" التي أطلقها مراد في عام 2006 وحققت نجاحاً ساحقاً ووصلت إلى الملايين.

" قمر الزمان 2 " من إخراج محمد ابو فلح وقد أعلن مراد عن إطلاقه للعمل في الأول من شهر شباط/ فبراير فبراير تأجيله لأكثر من 3 أشهر بسبب أحداث غـ زة حيث لاقى البرومو التشويقي تفاعلاً كبيراً من المتابعين .

وكانوديع مراد قد افتتح عام 2024 بحفل غنائي كامل العدد للمرة الأولى في مصر عقب مسيرة فنيّة تمتد لأكثر من 20 عاما من النجاح اثرى خلالها الموسيقى العربية بالعديد من الأعمال الطربية المميزة .

إشارة إلى أن أغنية قمر الزمان بجزئها الأول كتب كلماتها الشاعر الياس ناصر ولحنها جان صليبا.