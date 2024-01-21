"البؤساء.. سواق نص الليل".. أفلام يعاد ترميمها داخل أرجاء مدينة الإنتاج الإعلامي

ياسر رشاد - القاهرة - يقوم مركز إحياء التراث السمعي والبصري بمدينة الإنتاج الإعلامي، بتنفيذ أعمال ترميم فيلمي "فضيحة في الزمالك"، و"قاطع طريق" والذي تم إنتاجهما عام 1959.

تفاصيل ترميم أبرز الأفلام المصرية التي تعرضت للتلف

يأتي تنفيذ تلك الأعمال يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين المدينة وشركة "كنوز السينما" لترميم 50 فيلماً روائياً طويلاً من روائع السينما المصرية، بمركز التراث والذي يتم من خلاله إجراء عمليات الترميم الرقمي وتصحيح الألوان ونقل الصورة إلي تقنية الــ4k ذات الجودة العالية .

قائمة الأفلام المرممة

يعود استخدام تلك الأجهزة بعد أن تعرض الكثير من هذه الأفلام للتلف والقدم بدرجات متفاوتة وأصبحت غير صالحة للعرض بالصورة المرجوة .يذكر أن مركز إحياء التراث السينمائي قد إنتهي وفقاً لهذا البروتوكول، من ترميم عدد من الأفلام ومنها "سواق نص الليل" "النصاب" "دلع البنات" "كباريه الحياة " "البؤساء" و"أهل القمة "، وجاري فحص باقي الأفلام المقدمة من شركة "كنوز السينما " تمهيداً لبدء عمليات ترميمها وإعادتها مرة أخري للحياة بأفضل درجات الجودة للصورة والصوت .

فيلم سواق نص الليل

فيلم سواق نص الليل عرض في 1958 من بطولة فريد شوقي، هدى سلطان، محمد المليجي، إخراج نيازي مصطفى، وتدور قصته حول تقع المعلمة نرجس في حب الأسطى حسن سائق إحدى عربات النقل وتحاول إغراءه بشتى الطرق ولكنها تفشل لأن قلبه مشغول بحب خطيبته، يشعر المعلم عليوة رئيس إحدى العصابات بالغيرة من الأسطى حسن لأنه يحظى بحب المعلمة فيشتبك معه، ولكن الأسطى حسن يتغلب عليه، وعندما يرفض حسن الاستجابة لرغبات المعلمة، تحاول أن تحطمه.





فيلم البؤساء

البؤساء عرض عام1978 ، من بطولة فريد شوقي، عادل أدهم، ليلى علوي، نبيل نور الدين، يوسف وهبي، ومن إخراج عاطف سالم.

تدور قصة فيلم البؤساء حول دخول حامد السجن بسبب سرقته رغيف خبز ولكن تتضاعف المدة نتيجة ثورته على الظلم الذي يناله مع المسجونين، يهرب ويكافح حتى يكون ثروة كبيرة يسخرها لخدمة الفقراء، يتبنى حامد الطفلة سميحة ويرعاها حتى تتم خطبتها للطالب الثوري كمال، يكتشف الباشا جد كمال حقيقة حامد فيطلب كمال من سميحة أن تقاطعه فتوافق ويتزوجان، تتدهور حالة حامد الصحية والنفسية لجحود سميحة، تندم سميحة وكمال ويذهبان إليه قبل أن يموت.