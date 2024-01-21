يحيى الفخراني يواصل تصوير «عتبات البهجة»

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل النجم الكبير يحيى الفخراني تصوير مشاهده في مسلسل عتبات البهجة، والذي مقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024 عبر إحدى الفضائيات الشهيرة .

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من كواليس تصوير مسلسل عتبات البهجة، وأظهروا الفنان يحيي الفخراني رفقة الأبطال وفريق العمل .

مسلسل عتبات البهجة من بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صفاء الطوخي، حازم إيهاب، خالد شباط يوسف عثمان، إنتاج العدل جروب، تأليف مدحت العدل.

المسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وإخراج مجدى أبو عميرة، ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2024 .

تفاصيل مسلسل عتبات البهجة

يتكون مسلسل «عتبات البهجة» من 15 حلقة، ويعد أولى تجارب الفنان يحيى الفخرانى فى الدراما القصيرة، وشملت قائمة أبطال المسلسل كلًا من نور النبوى مايان السيد وسيد رجب وسما إبراهيم ودنيا ماهر وجيهان الشماشرجى.

ويجسد النجم يحيى الفخرانى فى مسلسل عتبات البهجة شخصًا تخطى الخمسين من عمره، توفيت زوجته منذ خمس سنوات ويعيش بمفرده، رغم أن لديه ولدًا فى المرحلة الجامعية، لكنه غير مهتم بوالده، وابنة متزوجة لا تسأل عنه، وسط حالة من الذهول فى ظل وجود التكنولوجيا الحديثة التى تسببت فى وجود فجوة زمنية بين الآباء والأبناء.

يذكر أن مسلسل «عتبات البهجة»، كان مشروعًا سينمائيًا يعود لعام 2009، والذى كان سيخرجه المخرج عمر عبدالعزيز، وكان من المفترض أن يتولى دور البطولة هو الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، ولكن تحول العمل إلى عمل درامى سيخرجه مجدى أبوعميرة فى أول عودة له للدراما التليفزيونية منذ عام 2020 وآخر أعماله هو مسلسل «قوت القلوب».