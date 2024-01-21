فن ومشاهير

طرح البرومو التشويقي لـ فيلم "ولاد رزق 3- القاضية"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شهد حفل توزيع جوائز "joy awards" في نسخته الرابعة، صعود أسرة صناع فيلم "ولاد رزق 3" على خشبة مسرح "أبو بكر الشدي".

وتم الكشف عن أول برومو تشويقي للفيلم، والذي من المقرر عرضه في صيف 2024.

فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" يشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية وهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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