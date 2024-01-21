أحمد بتشان يرزق بمولوده الأول "ياسين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

استقبل المطرب الشاب أحمد بتشان مولوده الأول "ياسين".

ونشر بتشان صورة وهو يحمل ابنه، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه حمداً يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، لقد رزقنا الله بمولدي الأول "ياسين أحمد بتشان".

يذكر أن المطرب أحمد بتشان طرح مؤخرا أغنية بعنوان "بعد فراقك" وهي من كلمات محمد عاطف ألحان مدين ومن توزيع نادر حمدى، وإنتاج شركة النيل.

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