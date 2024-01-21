ميرهان حسين تنشر فيديو من إطلالتها في "joy awards" والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها بمقطع فيديو لها من إطلالتها، في حفل "joy awards"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ميرهان في الفيديو بإطلالة كلاسيكية أنيقة، مرتدية فستانًا لامعا باللون الأسود.

وانهالت تعليقات الجمهور على الفيديو وجاءت كالتالي: "قمر وجميلة، ماشاء الله، اللي بموت فيها، في حد يبقى قمر كدا على الصبح، أحلى صباح مع أجمل نجمة، قمر ماشاء الله ياقلبي ربنا يحميكي".

وأقيم الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه ويرأسها المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

وشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم بينهم: أحمد عز، يسرا، كريم عبدالعزيز، لبلبة، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى، تيم حسن، عمرو يوسف، وآسر ياسين، وليد توفيق.

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