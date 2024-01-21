سمسم شهاب يوجه رسالة مؤثرة لزوجته الراحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان سمسم شهاب رسالة مؤثرة لزوجته الراحلة، التي رحلت عن عالمنا 26 أكتوبر الماضي.

ونشر سمسم شهاب صورة تجمعه بزوجته، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق: "وحشتيني".

وأقيم عزاء زوجة الفنان الشعبي، سمسم شهاب بمسجد طلعت حرب في إمبابة يوم الجمعة 27 أكتوبر الماضي.

ومن ناحية أخرى طرح الفنان سمسم شهاب أحدث أغانيه والتي تحمل عنوان "شايل الوجع"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، مساء الخميس 11 يناير.

الأغنية كلمات محمد لقلق، ألحان عمرو جمال، توزيع طه الحكيم هندسة صوتية، محمد جودة، صحافة وإعلام هاجر حسام الدين.

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