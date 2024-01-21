فيديو| شيرين رضا تستعرض أناقتها في حفل "joy awards" والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة شيرين رضا جمهورها بمقطع فيديو لها، خلال حضورها حفل "joy awards" أمس السبت في الرياض.

ونشرت شيرين مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت:"نحتفل بليلة ساحرة في جوي أوردز محاطة بمواهب مذهلة ومشاعر جيدة".

وظهرت شيرين في الفيديو بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا من اللون الأسود.

وانهالت تعليقات الجمهور على الفيديو وجاءت كالتالي:"قمر، عنوان الأناقة والرقي، شكلك حلو أوي، زي القمر ماشاء الله، جمال وأناقة، أميرة، قطة مصر، تحفة، ماشاء الله".

وشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة.

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