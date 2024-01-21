طارق الشيخ يستعد لطرح أغنية "آسف يا نفسي"

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم طارق الشيخ لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "آسف يانفسي" من ألحانه وكلمات فضل الراوي وتوزيع محمد جابر.

ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة وتحمل عدد من المفاجئات .

وكان طرح النجم طارق الشيخ أغنية جديدة تحمل اسم "لما النفس تهون علي النفس" تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، تتحدث عن ما يحدث في فلسطين وحربهم مع الاحتلال الإسرائيلي.

وكان تصدر الفنان طارق الشيخ، تريند مزيكا على يوتيوب بأغنية جديدة بعنوان “الحساب برجولة”، وذلك بعدما طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بالتزامن مع نهاية موسم صيف 2023.

يشار إلي أن غنية الفنان طارق الشيخ من كلمات أبو مالك، وألحان ليل المحمدي، وتوزيع بلوكة المزيكاتي.

وتقول كلمات الأغنية:

ومين حب وما عاشي جراح

ومين في الدنيا متعلمش

ساعات الوحده تبقي براح

في وقت اللمه فيه ما تفدش

ياعرق الهم جدرك فين

وجاي منين انا معرفشي

اخاف احكي واقول وجعي

لناس بتخون ومبترحمش

ياذاتي يانفسي يا كياني

بعاتب فيكوا من غلبي.

وكان احتفل طارق الشيخ بعيد الفطر المبارك بأغنية جديدة تحمل عنوان "أنا الهيرو"، وهي من كلمات إبراهيم الشناوى وألحان خالد سلطان وتوزيع أشرف البرنس.

اقرأ أيضًا.. تطورات جديدة فى الحالة الصحية للمطرب "طارق الشيخ"

وطرح مؤخرًا النجم طارق الشيخ دعاء جديدًا يحمل اسم "اللهم أجبرني" بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، ويقول اللهم إنى أعوذ بك من اليأس ونفاد الصبر، واملأ قلبنا إيمانًا بك وتكالى عليك، وأرضينا بما كتبته لنا، وكن معنا وأغنينا بك.

وكان أصيب الفنان طارق الشيخ، بوعكة صحية مفاجئة، صباح اليوم، نُقل على أثرها إلى غرفة العناية المركزة، وذلك حسب صورته التي نشرها من داخل أحد المستشفيات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

يذكر أن طارق الشيخ قد أُصيب بجلطة في القلب دون سابق إنذار، وتلقى العلاج اللازم إلى أن استقرت حالته، وغادر العناية المركزة، لكنه مازال تحت الملاحظة الطبية.

طارق الشيخ

كانت آخر الإصدارات الغنائية لـ طارق الشيخ من خلال أغنية "قلوب حجارة"، التي حققت أكثر من مليون مشاهدة، من كلمات ناصر جلال، ألحان: طارق الشيخ، توزيع: زيزو فاروق.

وتقول كلماتها:"ت ليه يا ابن ادم بتخاف ولا تختشيش وليه بتقسي وتفتري ولو قدرتي مابتعفيش يا دنيا يادنيا الطمع علي رأي مين قالي كانت بيت لمين دي حسبه بالملي ياما ناس ملاها الغرور ياما ناس ملاها الغرور عايشين بغش

وزور وبيعملوا اللالي بقي معقول يادنيا لسه علينا بتكدبي وتعاندي الي كله شهامه وزي البحر بتقلبي بقي معقول يا دنيا لسه علينا بتكدبي وتعاندي الي كله شهامه وزي البحر بتقلبي انتي كل يوم بحاله وجايه علي الناس العماله ولا يعني انتي بغزاله وناويه فينا تعزبي فينا مرضي لسانها سايب يكلوا لحمك وانت غايب والي تفتكر انه صاحب البعيد واطي وغبي القلوب طرحت حجارة كله باعنا بالخسارة والجروح بتسيب امارة وانتي بينا بتلعبي بتقوليلي ماعدش فارق والحنين راح مفارق والي عايش بالمبادئ فوق دماغه وتضربي والي عايش بالمبادئ والي عايش بالمبادئ فوق دماغه وتضربي قلبي مل من القساوة والي مليانين عداوة عايشونا ياناس في نار وناس افترت في الدنيا قلبت عليها في ثانيه والزمن عليها دار الي فاكر نفسه فاهم كل حاجه وهو واهم".