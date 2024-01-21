فيديو يكشف عن الشبه الكبير بين الفنان عبدالله السدحان وابنه في حفل  Joy Awards 2024

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الفنان السعودي عبدالله السدحان وهو يتجول برفقة ابنه خلال حفل جوي أوردز في الرياض لعام 2024. ولاحظ المشاهدين الشبه الكبير بين الأب وابنه، حيث كانت ملامحهما متشابهة ومتطابقة إلى حد كبير.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذا الفيديو، حيث انتشرت التعليقات والمشاركات عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأعرب المستخدمون عن إعجابهم بالشبه الواضح بين الأب وابنه، وأشادوا بجمال الصلة العائلية بينهما.