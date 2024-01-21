مشهورة تكشف تفاصيل صادمة عن تعرض خبيرة التجميل اللبنانية يمنى خوري للاعتداء والسرقة

في تصريح مثير للجدل، كشفت إحدى المشهورات على مواقع التواصل الاجتماعي عن معلومات هامة تتعلق بالبلوجر وخبيرة التجميل اللبنانية المعروفة باسم الدكتورة يومي، يمنى خوري. وفي مقطع فيديو نشرته المشهورة، أفصحت عن أن السيارة الخاصة بالدكتورة يومي تعرضت للسرقة والحرق مؤخرًا، وأشارت إلى أن الفاعل وراء هذه الجريمة هو رجل أعمال أردني كان يحافظ على علاقة معها.

وأوضحت أن الحادثة وقعت في منطقة الأشرافية بلبنان بعد أيام قليلة من وصول السيارة إلى البلاد. وليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها يومي للسرقة، حيث سبق وأن سرقت منها عدة مقتنيات ثمينة في باريس، بما في ذلك ساعات وحقائب وجواز سفرها. وانتقدت المشهورة الاهتمام المادي الذي يوليه البعض للعلاقات بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى أن ذلك يمثل خطرًا كبيرًا. وتأمل يومي في أن يتم الكشف عن الفاعلين وتقديمهم للعدالة. هذه التصريحات أثارت الكثير من الجدل والاهتمام بين متابعي يومي ومحبيها، وزادت من التساؤلات حول أمن وسلامة الشخصيات العامة والمشاهير في المجتمع.