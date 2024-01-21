شاهد.. موقف محرج لقيس الشيخ نجيب في حفل Joy awards

تعرض النجم السوري قيس الشيخ نجيب، بطل مسلسل “الخائن”، لموقف محرج أثناء حضوره حفل جوي أوردز ضمن فعاليات موسم الرياض. خلال الحفل، قاطع الإعلامي السوري صبحي عطري حديث قيس الشيخ نجيب أثناء المقابلة التي كانت تجري بينهما على السجادة الحمراء، وذلك لإجراء مقابلة مع النجم العالمي انتوني هوبكنز الذي وصل إلى المكان في ذلك التوقيت. وتعرض عطري لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصرفه هذا.

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