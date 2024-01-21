تركي آل الشيخ يعلن موعد حفل أنغام وتامر عاشور في الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف المستشار تركي آل الشيخ عن موعد حفل كل من الفنانة أنغام والفنان تامر عاشور بالرياض على مسرح أبو بكر سالم.

ونشر آل الشيخ بوستر الحفل، عبر صفحته الرسمية بموقع "X"، وعلق: "فكرة جديدة، حفلة عبارة عن حوار غنائي".

يذكر أن أقيم أمس حفل "JOY AWARDS"، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه ويرأسها المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

وشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم بينهم: أحمد عز، يسرا، كريم عبدالعزيز، لبلبة، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى، تيم حسن، عمرو يوسف، وآسر ياسين، وليد توفيق.



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