فاطمة كشري: كانوا بيطردوني من اللوكيشن بسبب جدعتني مع أصحابي وأحمد مكي بيساعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال الجيوشي:

كشفت الفنانة فاطمة كشري، عن خضوعها لعملية جراحية وقت مرضها خلال الفترة الماضية، وعلاجها على نفقة الدولة.

وقالت فاطمة كشري، خلال لقائها مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامجها المنسي، المذاع عبر شاشة قناة هي: كنت جدعة مع أصحابي ومكنتش بشتغل كانوا بيكرشوني علشانهم، ولكن اللي عملته خير نفعني دلوقتي، وزمان كانوا بيدونا بدل مواصلات وبدل وجبة 2 جنيه، كنت أقولهم إيه دول طيب خلوها 5 جنيه، قالي إنتي مش معايا بكرا، وسبحان الله ربنا خلاني راكور وهو اللي يدور عليا.

وتابعت: يوم ما عملت العملية ربنا استجاب مني وسيادة الرئيس وداني المستشفى واتعالجت على نفقة الدولة، وفي كمان فنانيين بيساعدوني لغاية دلوقتي زي أستاذ أحمد مكي، وأحمد السقا.

وأضافت أنها عادت للعمل على "عربية الكشري" منذ وفاة زوجها، قائلة: أنا كنت متجهة للفن بس، ولكن بعد وفاة جوزي الله يرحمه بقيت بقعد ورا ابني على عربية الكشري، الرزق بيد الله ولو إنت في قمم ومستخبي رزقك هيجيلك، أنا كنت باخد ملاليم وربنا أنعم عليا بالملايين

.وعن سبب قلة أعمالها خلال الفترة الماضية، قالت: أنا جالي مسلسل 1000 حمدالله على السلامة مع الفنانة يسرا، اشتغلت فيه يومين وريحت ومجاليش شغل تاني، هرقع بالصوت وأقول عايزة شغل؟ في جنبي عربية كشري بتأكلني الحمد لله.

وأكدت فاطمة كشري، أنها ترفض الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: أنا بيجيلي ناس يقولوا قولي لينا كلمتين ونعمل حركات وناخد فلوس وأنا مبرضاش أعمل الحاجات دي، هنزل المكاتب وأروح وأطلب، ما طول ما إنتي مستخبية مش هيجيلك شغل، والممثل طول ما هو قاعد يقولك إدعي لينا يجيلنا شغل ولما يجيلهم بينسوا، والمنتج والمخرج في المكاتب لما بيرشحوا حد بيرشحوا اللي موجود قدامهم في المكتب.

وأضافت: الممثل لو مكنش راضي على الشغل اللي هو بيعمله ميعملهوش، محدش هيغصبه يعمله، وفي ناس تقول أنا جالي كذا سيناريو ومعجبنيش وهي أصلًا مجالهاش حاجة