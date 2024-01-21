بالصور.. جمال العدل ويحيى الفخراني في كواليس مسلسل "عتبات البهجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال الجيوشي:

بدأ صناع مسلسل "عتبات البهجة" تصوير أولى مشاهد العمل، والمقرر عرضه ضمن دراما رمضان المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة العدل جروب عب فيسبوك صور من انطلاق تصوير المسلسل وجمعت الصور بين المنتج جمال العدل، والنجم يحيى الفخراني، والمخرج محمد جمال العدل، والفنانة جومانا مراد، والمخرج مجدي أبو عميرة، والفنانة صفاء الطوخي، حازم إيهاب، ويوسف عثمان

مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، بطولة: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، يوسف عثمان، هشام إسماعيل، وفاء صادق، وهو مأخو عن رواية للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، وإخراج مجدي أبو عميرة.