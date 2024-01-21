كارول سماحة تطرح أغنية "بوسة"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - تبت- بهيرة فودة:

طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أغنيتها الجديدة "بوسة"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

أغنية "بوسة" من كلمات تامر حسين، وألحان شريف بدر، وتوزيع موسيقي لهاني يعقوب.

كشفت المطربة اللبنانية كارول سماحة عن أحدث أغانيها الجديدة، التي تحمل اسم "بوسة"، منذ أيام.

ونشرت كارول صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بوسة، قريبا".

يذكر أن الفنانة كارول سماحة طرحت مؤخرا كليب أغنيتها التي تحمل اسم "نسخة مني" عبر قناتها بموقع "يوتيوب".

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