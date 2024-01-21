فاطمة كشري: عشت مع جوزي 37 سنة وكان بيضربني كتير بسبب الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال الجيوشي:

تحدثت الفنانة فاطمة كشري، عن خلافها مع زوجها الراحل، بسبب مواعيد تصوير الأعمال الفنية.

وقالت فاطمة كشري، خلال لقائها مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامجها المنسي، على قناة هي: أنا مفضلتش الفن على جوزي، وأنا قولتله أنا بحب الفن واتضربت كتير، وجوزي قالي يا تشتغلي بالنهار يا بالليل في المسرح فاخترت المسرح والجمهور بيديكي حقك وأسرة واحدة، واشتغلت 12 مسرحية، أنا بحب المسرح جدًا.

وتابعت: جوزي ضربني كتير وإيدي اتجبست، وعشت معاه 37 سنة لغاية ما توفى وهو عنده 61 سنة، وأنا دلوقتي عندي 66 سنة، وعربية الكشري دي فضل علينا، التصوير والأفلام مالهاش ضمان زي أكل عيشي ده، العربية دي اللي ربت عيالي وعيال جوزي وجوزي الله يرحمه.

أما عن المواقف التي تعرضت خلالها لـ موقف محرج أثناء التصوير، قالت: كنا بنصور فيلم في شقة في شبرا وغلطت أكتر من مرة في المشهد، والمخرجة كانت ست جميلة وبتقولي برافو يا بطة، وراح مساعد المخرج زعقلي جامد، وأنا قولتله سلام عليكم أنت بتزعقلي ليه؟ فـ ليلى علوي رفضت تكمل التصوير.

وأضافت: حصلت مرة تانية في مسلسل "عايزة أتجوز" المخرج رامي إمام الله يباركله، هو مبيحبش الصوت العالي وكنت بتكلم مع الأستاذة هند صبري في المشهد ونسيت كلمة، راح مساعد المخرج زعق وأستاذ رامي قاله متزعقش ليها، وقالي تعالي يا مدام فاطمة وإنسي الكلمة خالص متقوليهاش فصعب عليا إني وقفت التصوير وعيطت، وهما اتضايقوا أوي علشاني، وأستاذة هند صبري مسحت دموعي وقرأت ليا قرآن ورقتني، وقالتلي حد مزعلك؟ ودخلت المشهد قولته كامل وفرحت أوي