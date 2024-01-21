أحمد بتشان يصبح أباً للمرة الأولى-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري أحمد بتشان خبراً سعيداً لمحبيه وهو أنه أصبح أباً للمرة الأولى وقد رزق بمولود ذكر أسماه ياسين.

واحتفل بتشان بالمناسبة بولادة إبنه وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي فكتب :"بسم الله الرحمن الرحيم‏ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا صدق الله العظيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيباً مباركًا فيه حمدًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، لقد رزقنا الله بمولدي الأول، ياسين أحمد بتشان".

إشارة إلى أن آخر أعمال أحمد بتشان هي أغنيته الجديدة التي حملت عنوان "حلال ع اللى يلاقيك" من كلمات عمر يحيى، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع ومكساج وماستر محمد شفيق، وإشراف ياسر خليل.



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