إليسا عن أغنية "وصلتلها" :مش ممكن تنشال من الراس وهكذا ردت هيفا وهبي-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة اللبنانية إليسا عن إعجابها الشديد بأغنية "وصلتلها" لمواطنتها وزميلتها الفنانة هيفا وهبي والتي ما زالت تحصد أرقاماً قياسياً من حيث نسبة الاستماع إن على المنصات الموسيقية أو مشاهدات على يوتيوب.



وكتبت إليسا في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي :"لو المعلومة دي ناقصاك أديها خلص بقيت عندك".

أضافت:" هيدي الغنية اللي مش ممكن تنشال من راسنا لما نسمعها! مبروك حياتي هيدا نجاح بتستحقيه!".

وعلقت بدورها هيفا شاكرة لـ إليسا تهنئتها كاتبة :"وانتي اللي مش ممكن تنشالي من القلب الله يبارك فيكي حبيبي بحبك كتير".

