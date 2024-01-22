فيديو.. رابح صقر وأصالة يجتمعان في موسم الرياض.. وهذا ما طلبته الأخيرة من الفنان

أظهر مقطع فيديو الفنان رابح صقر برفقة الفنانة السورية أصالة، عقب إحياء حفله الغنائي، ليلة أمس على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض. وظهرت أصالة وهي تتمسك برابح صقر وتبارك له على نجاح الحفل، وتردد: “شو بحب الطاقة اللي عندك ياها”، ليرد الأخير: “إن شاء الله نجتمع”.

وردت أصالة: “ما بدي نجتمع، بدي لحن بدي لحن”. وتفاعل الجمهور مع المقطع بسعادة، وأعربوا عن رغبتهم في تعاون بين الفنانين اللذين يحظيان بشعبية كبيرة في الوطن العربي. وتعد هذه المرة الثانية التي يجتمع فيها رابح صقر وأصالة في موسم الرياض، حيث سبق أن غنيا سوياً أغنية “الله يرحمه”، خلال حفلة أصالة في نوفمبر الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن رابح صقر أصدر مؤخراً ألبومه الجديد “مرحبا”، الذي ضم 12 أغنية، منها “مرحبا”، و”من صبرك”، و”أعز الناس”. أما أصالة، فقد أصدرت مؤخراً أغنية “أنا بنت أكابر”، التي تتعاون فيها مع الشاعر والملحن المصري عمرو مصطفى.