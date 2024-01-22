رامي إمام يوجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ عقب تكريم والده في حفل "joy awards"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

وجه المخرج رامي إمام رسالة شكر وامتنان لـ المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية.

ونشر رامي صورة له برفقة أخيه محمد إمام من حفل توزيع جوائز"joy awards"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ليلة تاريخية مؤثرة جداً في حياتي وفي حياة أخويا و في حياة أسرتنا جميعاً، ليلة تكريم عادل إمام، ليلة تكريم الفن المصري".

وتابع: "رأيت الحب والمحبة والسعادة والفرحة والبكاء ورد الجميل في وجوه جميع الحاضرين، تأثرت جداً بهذا المشهد البديع و العظيم في حفل "joy awards" من الرياض في المملكة العربية السعودية، شكراً جزيلاً".

وأضاف: "عاوز كمان أشكر من القلب جميع الناس، من المحيط إلى الخليج، اللي بعتولي رسائل غالية ومؤثرة جداً بتهنيني على هذا التكريم شكراً جزيلاً، وشكر خاص لمعالي المستشار تركي آل الشيخ لحرصك على هذا التكريم الكبير والخاص، أيضًا شكر لهيئة الترفيه ولجميع العاملين على المهرجان على إظهار المهرجان بهذا الشكل الرائع والمبهر".

واختتم: "شكراً أبي وأمي، شكر لا يوفيكم حقكم، شكراً على حرصكم الدائم على تربيتنا أحسن تربية وزرعكم بداخلنا الحب والخير والاحترام والإخلاص في العمل والاعتماد على الذات وقيمة الأسرة، شكراً مليون سنة لقدام، لأن برغم كل ظروف ومصاعب ومتاعب الحياة، إلا أنكم كنتم وما زلتم السند الحقيقي لنا في الحياة، ربنا يحفظكم و يخليكوا لينا وتشوفوا أحفاد أحفادنا".

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