مي عمر أنيقة وريم مصطفى بفستان أبيض.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- سهيلة أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إيمي سمير غانم

خطفت الفنانة إيمي سمير غانم الأنظار بأحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

درة

شاركت الفنانة درة جمهورها ومتابعيها، أحدث ظهور لها أثناء تواجدها في حفل توزيع جوائز "joy awards"، وظهرت خلالها مرتدية فستان باللون الأحمر.

محمد أنور

نشر الفنان محمد أنور صورا لها من حفل توزيع جوائز "joy awards"، وعلق على الصورة قائلا: "شكرا هيئة الترفيه وعلى رأسهم المستشار تركي آل شيخ علي الدعوه الكريمه وحسن الاستقبال وشكرا لكل الجمهور السعودي".

إنجي علي

نشرت إنجي على صورة لها برفقة الفنان الأمريكي مارتن لورنس، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

غادة طلعت

شاركت الفنانة غادة طلعت أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورا لها، من أحدث ظهور لها، على هامش حضورها حفل "joy awards".

ريم مصطفى

كشفت الفنانة ريم مصطفى عن أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت مرتدية فستانا أبيض أنيق.

ميرهان حسين

شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها بمقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كلاسيكية أنيقة، مرتدية فستانًا باللون الأسود.

أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة من كواليس فيلم "بنقدر ظروفك"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

شيماء سيف

ظهرت الفنانة شيماء سيف بإطلالة أنيقة ظهرت فيها بفستان أسود، ونشر الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام".