جيسي عبدو تؤكد زواجها من هذا المنتج وتكشف تفاصيل علاقتهما

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو زواجها من لامنتج مفيد الرفاعي، وكشفت بعض تفاصيل علاقتهما.



وقالت جيسي خلال حلولها ضيفة على برنامج "كلام نواعم" على شاشة الـ"mbc"، إن زواجهما لم يتم حديثاً بل قبل فترة طويلة، مشيرة إلى أنها تفضل ألا تتحدث عن حياتها الخاصة أمام الإعلام.

وأوضحت جيسي أن الخبر ليس سرّاً وأن المقرّبين منها في الوسط الفني يعرفون ارتباطها بالمنتج.

وأشارت إلى أنها كانت قد نشرت سابقاً، صورة جمعتها مع الرفاعي عبر صفحتها الخاصة، وذلك في عيد ميلاده، وأحدثت تلك الصورة ضجة، وأثارت الكثير من الشائعات، لافتة إلى أنها من يومها قررت ألا تنشر صوراً جديدة لهما.

يذكر أن جيسي كانت قد نشرت صورة تجمعها بالرفاعي بمناسبة عيد ميلاده، وأرفقتها لتعليق قالت فيه: "كل سنة وإنت بألف خير وصحة ونجاح وراحة بال كل سنة وإنت الحب والسند. الله يحميك ويباركك ويخليلنا ياك ويخليلك كل محبينك يا أبو جاد".

وأثارت هذه الصورة جدلاً واسعاً في الوسط الني، خاصة أن الثنائي يظهران معاً في ميع المناسبات.