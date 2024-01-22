جيسيكا بيل وجاستن تيمبرليك على وشك الانفصال. وما علاقة بريتني سبيرز؟

قد تكون الرومانسية طويلة الأمدّ بين جاستن تيمبرليك وجيسيكا بيل، والتي دخلت عامها الثاني عشر، على وشك الانتهاء، بسبب مشاكل لا يمكن حلّها. لكن هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها اشاعات عن وجود مشاكل بين الزوجين، ويرجع ذلك أساسًا إلى اتهامات الخيانة الزوجية للمغني.

شكّلت الممثلة والمغني أحد أكثر الأزواج إثارة في هوليوود منذ كانون الاول/ديسمبر ٢٠١١، حيث تمت خطبتهما وبعد عام تزوّجا في حفل جميل في فاسانو بإيطاليا.

المشاكل بين جاستن تيمبرليك وجيسيكا بيل

ومع ذلك، لسنوات كانت هناك ادعاءات بالخيانة الزوجية. في عام ٢٠١٩، ظهرت صور يظهر فيها جاستن وهو يمسك بيد أليشا وينرايت، مصحوبة بسلسلة من التكهنات بأنهما ذهبا إلى أبعد من ذلك. ومع ذلك، اعتذر جاستن علنًا على الفور لزوجته وولدَيه سيلاس ٨ سنوات، فينياس، ٣ سنوات، لمنحهما وقتًاً عصيبًا.

الآن، ذكرت Life & Style، نقلاً عن مصدر مقرّب من الزوجين، أن زواجهما يمرّ بمرحلة صعبة وجاء في التقرير: “على الرغم من أنهما يحبّان بعضهما البعض، إلا أن كل العلاجات الزوجية التي خضعا لها لا تحل بعض مشاكلهما”.

ويبدو أن المشكلة بين جيسيكا وجاستن نشأت بسبب نشر السيرة الذاتية لبريتني سبيرز بعنوان “The Woman in Me”، حيث كشفت عن تفاصيل غير منشورة عن علاقتها بجاستن، بالإضافة إلى التحدّيات التي كان عليها أن تمر بها للتغلب عليها.

كشفت بريتني سبيرز عن حدث مفجع، حيث أكّدت أنها حملت من تيمبرليك خلال فترة وجودهما معًا، لكنه أجبرها على الإجهاض.

ربما فتحت هذه المعلومات جرحًا جديدًا في العلاقة بين جاستن وجيسيكا.

ويشير التقرير إلى أن “الكشف عن السرّ في كتاب بريتني أثار المزيد من قضايا الثقة لدى جيسيكا”. والحقيقة هي أن جيسيكا سئمت من محاولة التغلب على الأمور مع جاستن”.

في الوقت الحالي، من المعروف أن الزوجَين قد عَرضا للبيع بالفعل عقاراتهما الثلاثة التي اشترياها معًا في تينيسي وكاليفورنيا ونيويورك، ما يشير إلى أنهما يقسّمان أموالهما من أجل تسوية زواج محتملة.