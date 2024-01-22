على أنغام أغنية "الحلق" لـ سعد لمجرد.. نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصرية نبيلة عبيد بعيد ميلادها، وسط أجواء عائلية جميلة.

ونشرت نبيلة عبيد مقطع فيديو من حفل عيد ميلادها، الذي ظهرت فيه وهي تغني وترقص على أنغام أغنية "الحلق" للفنان المغربي سعد لمجرد، وسط أجواء عائلية سعيدة.

وأرفقت نبيلة عبيد مقطع الفيديو بتعليق، كشفت فيه أنها تتمنى أن يكون متابعيها معها في الحفل، قائلة: "يارتكم معايا".

وتفاعل عدد كبير من متابعي ومحبي نبيلة عبيد مع مقطع الفيديو، وعلقوا عليه متمنين لها دوام الصحة والحياة السعيدة، كما أعربوا عن محبتهم الكبيرة لها.



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