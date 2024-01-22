أحلام تكشف سبب عدم حضورها حفل JoyAwards في الرياض

أوضحت الفنانة الإماراتية أحلام، سبب عدم حضورها حفل JoyAwards الذي أقيم في الرياض يوم الخميس الماضي.

وقالت أحلام في تغريدة عبر حسابها على منصة “إكس”: “كل من يسألني عن سبب عدم حضوري JoyAwards، أولاً الكل كان حريص على تواجدي، وأولهم بوناصر ربي يحفظه، ولكن لأني كنت ملتزمة بالتزام سابق في دبي بتاريخ الحفل، وأنا إنسانة ملتزمة وأحترم مواعيدي، حتى وإن كنت مرشحة لجائزتين”.

وأضافت: “يصعب علي أن لا أحضر الحفل، وأتشرف أن أكون بينهم، ولو لم أحصل على جائزة، ولكن ظروفي لم تسمح للأسف. مبروك لكل المكرمين، والسعودية مكرمتني من يومي طفلة ومن بداياتي، وقفاتهم معي تكريم بحد ذاته. شكراً لكل من صوت لي، وحبيت أن أوضح لكم عدم حضوري”.

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