ظهر الفنان حبيب الحبيب بصحبة الفنان رابح صقر، وقد قام بعرض اعتذاره له عن تقليده له في برنامج رمضاني، واستقبله رابح صقر بحفاوة وترحيب.

وفي المقطع، يظهر الحبيب وهو يمسك بيد رابح صقر، ويتبادلان الحديث والضحكات، وقال: “هذا الشخص ليس مكانه هنا، مكانه في قلبي”.

وقد لاقى الفيديو تفاعلاً واسعًا من قبل المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكدوا أن التقليد الذي قام به الحبيب كان بصورة كوميدية وليس بصورة إساءة.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد حبيب الحبيب يتبادل الضحكات مع رابح صقر ويعتذر عن تقليده في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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