عثرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين على خاتمها الضائع خلال تواجدها في حفل Joy Awards الذي أقيم في المملكة العربية السعودية. وذكرت الفنانة أن خاتمها الألماس فقدته أثناء وجودها في الحفل، لكن المسؤولين عن الحفل تمكنوا من العثور عليه من بين العديد من الأشخاص الحاضرين.

وأعربت نجم الدين عن سعادتها الغامرة بالعثور على خاتمها، مؤكدة أنها في المملكة العربية السعودية، لذا فلن يضيع أي شيء.

وتوجهت نجم الدين بالشكر إلى شعب المملكة على حسن استقبالهم لها، وأكدت أنها ستظل تتذكر هذا الموقف الطيب.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: سوزان نجم الدين تعلن عثورها على خاتمها الألماس المفقود بحفل joy awards لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.