وفاة ممثل عالمي عن عمر يناهز الـ 58 عاماً لأسباب غير معروفة

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل البريطاني ديفيد غيل، عن عمر يناهز 58 عاماً.



وعُرف ديفيد بدور الدكتور جو سكانلون في أكثر من 200 حلقة من المسلسل "Port Charles"، كما برز في الكثير من الأعمال البارزة مثل"Beverly Hills, 90210" و"WB Savannah".

وأعلنت شقيقة غيل، كاتي كولميناريس، خبر وفاته عبر صفحتها الشخصية، دون الكشف عن السبب، وقالت بأنه كان أفضل صديق لها.

ونشرت كاتي عبر حسابها الرسمي، صورة تجمعها بشقيقها، ظهرا فيها وهما يتعانقان، وأرفقتها بتعليق، قالت فيه: "لم يكن هناك حتى يوم واحد في حياتي لم تكن فيه معي بجانبي، دائماً ما يكون أفضل صديق لي، وعلى استعداد لمواجهة أي شيء وأي شخص معي. سأضمك بقوة كل يوم في قلبي، أيها الرائع المحب، الإنسان الشرس المذهل الذي أفتقدك في كل ثانية من كل يوم إلى الأبد، لن يكون هناك أبداً آخر".

