خاص بالفيديو- رفقا الزير: الممثلون اللبنانيون أكثر تواضعاً من غيرهم ومستعدة أن أصبح حليقة الرأس

ميرنا وليد - بيروت - حلت الممثلة اللبنانية رفقا الزير ضيفة على رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الاعلامية هلا المر في برنامجها الأسبوعي "ما بدا هلقد".



تمنت رفقا الزير الشفاء العاجل للممثل فادي إبراهيم، مشيرة إلى أنها معجبة به بكل النواحي، وأكدت على أنه شخص طيب، ويدخل الى القلب لحظة اللقاء به.

وتحدثت عن دورها في مسلسل "سر وقدر"، مشيرة الى أنه دور محوري، على الرغم من ظهورها فقط في 3 حلقات، وأكدت على أنها تريد التغيير في الادوار التي تعطى لها، وتتمنى تجسيد دور الفقيرة، وليس فقط دور المرأة الغنية.

وصرحت رفقا الزير بأن هناك بعض الممثلين اللبنانيين ليسوا متواضعين، لكن بالمقارنة مع الممثلين من جنسيات أخرى، لا زالوا أفضل من هذه الناحية.

تكلمت رفقا الزير عن بداياتها في التمثيل عن طريق الصدفة، مشيرة الى المسلسلات التي حققت فيها نجاحاً كبيراً، منها مسلسل "رصيف الغرباء" و مسلسل"الأرملة والشيطان" ومسلسل "قلبي دق"، وأشادت بالعمل مع الكاتبة والممثلة كارين رزق الله، وأكدت أنها والممثل عصام الأشقر شكلا ثنائياً يليق ببعضه البعض. وأضافت رفقا مستعدة لتجسد شخصية "حليقة الرأس" لخدمة أي دور يعرض عليها.

وتكلمت عن موهبة ابنها الفنانة جوزيان الزير، مشيرة الى انها لم تأخذ حقها، على الرغم من موهبتها الكبيرة، وأضافت: "معها أشعر أنني مستندة على صخرة".

وأطلقت رفقا الزير صرخة عن الممثلين اللبنانيين، قائلة: "لا أحد يدافع عنا، والدولة والنقابة لا تقدمان شيئاً.. ولا أنصح أحداً بالدخول الى مجال التمثيل، نزّلونا لتحت الأرض".