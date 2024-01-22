انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لقاءً ممتعاً جمع بين الفنانة نانسي عجرم والفنانين عبد المجيد عبد الله ومحمد عبده، إلى جانب سالم الهندي، في حفل “Joy Awards” الذي أُقيم في الرياض يوم السبت.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو، حيث قام الفنان محمد عبده بتقبيل يد نانسي عجرم تعبيرًا عن احترامه لها. وفي ردٍّ سريع، ذكر سالم الهندي أن محمد عبده هو الأكثر مندهش بجمال نانسي، فردت الفنانة اللبنانية بابتسامة قائلة: “وأنا أيضًا أعجب بمحمد عبده”.

وفي إطار المزاح، قام الفنان عبد المجيد عبد الله بمداعبة نانسي قائلاً: “ما هذا؟ هل خنتني؟”

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد موقف لطيف بين الفنانة نانسي عجرم والفنانين عبد المجيد عبد الله ومحمد عبده في حفل Joy Awards لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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