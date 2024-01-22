سيلينا غوميز “ملكة الروك” قريبًا وهذا الحلم سيصبح حقيقة

تشعر سيلينا غوميز بالسعادة لأنها على وشك التوقيع على مشروع احترافي مثير حيث أعلنت أنها ستلعب دور أسطورة الموسيقى ليندا رونستادت في فيلم سيرة ذاتية قادم.

تتمتع الفنانة، البالغة من العمر ٣١ عامًا، بتاريخ من التمثيل، حيث لعبت دور البطولة في فيلم Wizards of Waverly Place، والآن ستتولى دور شخصية يطلق عليها اسم “ملكة الروك” والتي تشبهها بشكل مذهل.

قالت غوميز في احدث تصريح لها: “ليس لدي كلمات لوصف قلبي تجاه هذا المشروع… سنوات من الأمل في أن يصبح هذا الحلم حقيقة بالنسبة لي.”.

تفاعلت أسطورة الموسيقى، الملقبة بـ “سيدة الروك الأولى”، مع تعليق غوميز وشاركته عبر صفحتها وأضافت ثلاثة رموز تعبيرية على شكل قلب.

وفي منشور لغوميز فقد شاركت الاخيرة صورة لرونستادت، أدرجتها في حسابها على إنستغرام، وقالت: “أنا أحب قلبك وروحك للحياة والموسيقى”.

ولدت ماريا ليندا رونستادت في ١٥ يوليو ١٩٤٦ في توكسون بولاية أريزونا، وكان عدد قليل من المطربين يتمتّعون بمهنة أكثر تنوعًا منها. صعدت إلى النجومية خلال السبعينيات وباعت عددًا أكبر من الألبومات في الثمانينيات مقارنة بالسبعينيات.

جاء أعظم نجاح تجاري لها في منتصف السبعينيات، عندما أصبحت أول نجمة روك أنثى والمغنية الأكثر مبيعًا في العقد. خلال هذه الفترة، أصبحت معروفة على نطاق واسع باسم ملكة الروك وملكة موسيقى الروك الريفية.

فازت رونستادت بـ ١١ جائزة غرامي طوال مسيرتها المهنية وتم إدراجها في قاعة مشاهير الروك آند رول في عام ٢٠١٤ قبل أن تفوز أيضًا بجائزة الإنجاز مدى الحياة من أكاديمية التسجيل في عام ٢٠١٦.

اعتلال صحة رونستادت

ومع ذلك، لم يكن كل شيء مثاليًا في صعود رونستادت، حيث تم تشخيص إصابتها بمرض باركنسون في عام ٢٠١٣. هذا المرض يضرر الخلايا العصبية في الدماغ بالموت، ما يضعف وظائف الخلايا العصبية الحركية ويقتل ١١٧٤٠٠ شخصًا سنويًا. لقد كان ذلك بمثابة كبح مدمّر لمسيرتها المهنية حيث بدأت تفقد السيطرة على جسدها ولم تتمكن من الاحتفاظ بصوتها الغنائي الذي حقق الكثير من النجاح.

قالت رونستادت لمجلة People في عام ٢٠١٩، والبالغة من العمر ٧٣ عامًا: “الأمر يشبه عدم وجود ساق أو ذراع. لكن لا يوجد شيء يمكنني فعله حيال ذلك، وقد تعلمت التعايش معه”.